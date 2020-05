Władysław Kosiniak-Kamysz gościem programu "Tłit"

Lider PSL i kandydat na prezydenta w wyborach 2020 będzie pytany m.in. o ostatnie decyzje ws. głosowania korespondencyjnego. Przypomnijmy: Senat odrzucił ustawę w tej sprawie. Teraz trafi ona do Sejmu.

By odrzucić w izbie niższej stanowisko Senatu, wymagana jest bezwzględna większość głosów: czyli liczba głosów "za" musi być większa niż suma głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Trwa "liczenie szabel" wśród parlamentarzystów. Największą zagadką jest to, jak zagłosują politycy Porozumienia Porozumienia - koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania Jarosław Gowin podkreśla, że wybory prezydenckie w proponowanej formule nie mogą odbyć się w maju. Innego zdania są niektórzy posłowie Porozumienia.

Tymczasem Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała we wtorek, że kieruje do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy może przesunąć datę wyborów. Wysłała również pismo do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem, czy Komisja jest w stanie zorganizować wybory w dniu 10 maja.