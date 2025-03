Co zrobi Putin? Takie sygnały płyną z Kremla

Rosja będzie kreować swój wizerunek jako państwa dążącego do pokoju i otwartego na dialog. Jednakże w rzeczywistości jej celem jest albo zyskanie czasu, albo prowadzenie działań informacyjno-psychologicznych mających na celu deprecjonowanie strony ukraińskiej i obniżenie poziomu poparcia dla Kijowa na Zachodzie. W rosyjskiej narracji to Kijów jest przedstawiany jako strona dążąca do wojny, podobnie jak Polska, której wsparcie dla Ukrainy jest interpretowane jako dążenie do kontynuacji konfliktu