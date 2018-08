Władimir Putin wspomniany przez dawną nauczycielkę. „To był diabeł wcielony”

Putin wspomniany przez byłą nauczycielkę – Wierę Gurewicz. Prezydent Rosji był tak energicznym dzieckiem, że został porównany do samego diabła.

Władimir Putin jak energiczny diabeł – okoliczności udzielenia wywiadu

Tak samo jak w Polsce, rok szkolny w Rosji zaczyna się 1 września. Różnica polega na tym, że uczniowie kończą naukę nieco wcześniej, bo z początkiem czerwca. Być może to właśnie termin zbliżającego się wielkimi krokami rozpoczęcia roku szkolnego skłonił było nauczycielkę Putina do udzielenia wywiadu dla agencji RIA Novosti.

Władimir Putin – wspomnienia Wiery Gurewicz

Wiera Gurewicz uczyła prezydenta Rosji języka niemieckiego. Przez trzy lata pełniła również funkcję wychowawczyni jego klasy. Wiadomo, że Putin uczęszczał do liceum w Leningradzie (obecnie St. Petersburg). Wiera utworzyła wówczas w szkole niemiecki klub językowy, do którego zapisał się młody Władymir.

Obecnie 85-letnia emerytowana nauczycielka stwierdziła, iż Putin zawsze próbował spełniać jej oczekiwania, jednak… niejednokrotnie brała nad nim władzę bardziej wybuchowa część osobowości. Wiadomo, że Putin ukończył szkołę z dobrym stopniami i ostatecznie spełnił swoje marzenie o przyjęciu na uniwersytety. Według pani Gurewicz w szkole podstawowej był jednak niesamowicie energicznym chłopcem. Często zdarzało mu się wagarować. Niejednokrotnie przeszkadzał również nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Zdaniem 85-latki Putin czasami otwierał drzwi od konkretnych klas na głos krzycząc „AKUKU TO JA!”. Jego temperament dawał się we znaki wielu pedagogom, a sama Wera Gurewicz określiła go jako „wcielonego diabła”.