"Władek, chodźcie z nami". Kosiniak-Kamysz pytany o współpracę z Tuskiem

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Czy zamierza nawiązać współpracę z liderem PSL? O to był pytany Władysław Kosiniak-Kamysz, który był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – Mamy swoją formację polityczną, budujemy Koalicję Polską – odparł polityk, wskazując na ostatnie działania PSL-u. – Mamy czym się zajmować, życzymy wszystkim na opozycji dużo dobrego – dodał Kosiniak-Kamysz. Prowadząca zwróciła uwagę, że jego formacja w przeszłości współpracowała już z Platformą Obywatelską. – Jeżeli Donald Tusk, by teraz do pana zadzwonił i powiedział: "Władek, chodźcie z nami, pracujmy razem", to co mu pan odpowie? – zapytała Agnieszka Kopacz. – Każdy ma swoją podmiotowość, wrażliwość i pewną grupę odbiorców – powiedział gość WP, wskazując na to, że PSL pozycjonuje się jako centroprawica, która może być atrakcyjna dla byłych wyborców PiS. – My nie mamy problemu z kontaktem, ja będę dbał o podmiotowość PSL i Koalicji Polskiej. Możemy współpracować, możemy szukać wspólnych projektów ustaw - tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. – Ale proszę nie stawiać w takiej sytuacji, że ktoś będzie nam rozstawiał miejsca w szeregu, w którym mamy iść – dodał. Więcej w materiale wideo.