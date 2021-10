Wkrótce kolejna rekonstrukcja rządu? Wiceminister Artur Soboń komentuje

Coraz głośniej mówi się o planowanej rekonstrukcji rządu. Kiedy można się jej spodziewać? - To nie jest pytanie do mnie, tylko do premiera. Nie wydaje mi się, żeby był to ekscytujący moment, bo z tego, co słyszymy w zapowiedziach, to nie będzie jakaś głęboka zmiana, tylko raczej korekta - komentował w programie "Newsroom" WP Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Uważam, że Kamil Bortniczuk byłby znakomitym ministrem sportu, tylko póki co resort sportu jest częścią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pan premier Piotr Gliński znakomicie odnajduje się w tej roli - ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, czy Solidarna Polska może liczyć na kontrolę nad kolejnym ministerstwem. W kuluarach krążą plotki, że ministrem klimatu mógłby zostać Jacek Ozdoba. - Wśród polityków Zjednoczonej Prawicy nie brakuje osób, które mogłyby pełnić funkcje w rządzie. Rozmowy, które toczą się na poziomie kierownictwa politycznego PiS i pomiędzy koalicjantami są rozmowami, w których ja nie uczestniczę. Mogę spekulować za każdym razem, dając laurkę moim koleżankom i kolegom, ale to trochę nie ma sensu - podsumował wiceminister Soboń.