Wjechał prosto pod jadący pociąg. Koszmarny wypadek na przejeździe kolejowym w Brazylii

Agencja Reutera opublikowała kompilację nagrań z przejazdu kolejowego w brazylijskim mieście Morretes w stanie Parana. To miejsce przez mieszkańców nazywane jest "przejazdem grozy". Regularnie dochodzi tu do groźnych wypadków kolejowych. Poszkodowanymi są kierowcy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarówek. Za każdym razem wszyscy popełniają ten sam błąd. Przejazd jest niestrzeżony i nie ma rogatek. Wymaga od kierowców zatrzymania się. Mimo to regularnie rozpędzone pociągi uderzają tu w auta, przesuwając je nawet kilkadziesiąt metrów po torach. W sieci opublikowano kilka z ostatnich wypadków, które nagrała kamera monitoringu. Do ostatniego groźnego zdarzenia doszło 27 czerwca. Informacje o poszkodowanych w wypadkach nie zostały podane. Nagranie opublikowano ku przestrodze. Wystarczy chwila nieuwagi na przejeździe kolejowym, by doszło do tragedii.