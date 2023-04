Wizyta Zełenskiego dowodzi wyjątkowej bliskości Polski i Ukrainy. Czy jej nie zmarnujemy?

O tym wszystkim chyba zapomniał premier Morawiecki, przemawiając po swoim spotkaniu z Zełenskim. Polski szef rządu nie tylko zachował się niezręcznie, przemawiając kilkakrotnie dłużej niż jego gość, ale także przeprowadził zdumiewającą, wymierzoną w Zachód polityczną szarżę. "Kiedy zachodni przywódcy debatowali, czy Ukraina utrzyma się dłużej niż tydzień i namawiali prezydenta Zełenskiego do wyjazdu z Kijowa, to my jako pierwsi przywódcy z zachodu udaliśmy się do Kijowa, aby podtrzymać na duchu naszych ukraińskich przyjaciół i żeby pokazać, czym jest solidarność. […] Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją. […] Zachód zbywał to wszystko pobłażliwymi uśmiechami i proponował kolejne resety" – mówił.