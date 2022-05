Wizyta prezydent Węgier. O tym rozmawiali z Dudą

- To, że pani prezydent podjęła decyzję, by pierwsze de facto swoje kroki skierować tu, do Polski, do Warszawy, na spotkanie ze mną, jest dla mnie znakiem, że przyjaźń między Polską i Węgrami, między prezydentami Polski i Węgier, będzie kontynuowana - powiedział Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z Katalin Novak.