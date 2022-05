Andrzej Duda kończy 50 lat. Tego życzą mu politycy

Z kolei europoseł PiS Ryszard Czarnecki przekonuje prezydenta Dudę, że życie zaczyna się po 50. - Wiem, co mówię - wyjaśnia "Faktowi". - Życzę prezydentowi zdrowia do realizacji ważnych dla Polski zamierzeń, sprawiedliwej oceny rodaków, uznania na arenie międzynarodowej, bo to będzie też dobre dla ojczyzny. Wreszcie szczęścia osobistego, rodzinnego, to też jest bardzo ważne. Na końcu życzę ci siły, niezbędnej do walki o silną pozycję Polski w Europie i świecie.