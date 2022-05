Zarzuty szkód na setki tysięcy. Najmłodszy polski milioner stanie przed sądem

Akt oskarżenia dla najmłodszego polskiego milionera

"Najpoważniejsze to oszustwo związane z doprowadzeniem ponad 180 tys. klientów w błąd co do właściwości i skuteczności sprzedawanych produktów, możliwości zwrotu produktów i odzyskania pieniędzy, wprowadzeniu w błąd co do danych adresowych firm i wskazywanie adresu, pod jaki należy złożyć reklamacje oraz wyłudzeniem od nich niemal 31 mln zł" - zaznaczył prokurator Saduś.