Sami otwieramy drzwi cyberoszustom. Eksperci nie pozostawiają złudzeń

Nowy, groźny gracz na rynku

Jeden z mocniejszych ataków dotyczył klientów znanej sieci paczkomatów. W wiadomościach oszuści zachęcali odbiorców do zainstalowania fałszywej aplikacji, która zawierała kod trojana Cerberus. Umożliwiał on dostęp do smartfona użytkownika. Oszust miał więc możliwość odbierać kody weryfikacyjne do płatności bankowej, a co za tym idzie mógł korzystając z naszego smartfona dokonywać przelewów bankowych z naszego konta i w naszym imieniu.