Wybór nowej KRS utrudni premierowi rozmowy z Komisją Europejską? PiS sporo ryzykuje

Jak dodaje europoseł Arłukowicz, premier Mateusz Morawiecki de facto pokazał, że "realizuje plan Zbigniewa Ziobry". Czy pozostanie to niezauważone? - Absolutnie nie. To, co dzieje się w Polsce, jest w Brukseli pilnie obserwowane. Słyszę to w kuluarach, w każdej dyskusji. Ruch rządu odbierany jest jako co najmniej prowokacyjny. Czuć zmęczenie, zirytowanie postawą polskiego rządu - przyznaje Bartosz Arłukowicz.