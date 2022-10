Totalna wpadka Rosjan. To ma być dowód na "brudną bombę"?

Słoweński rząd: zdjęcie wykorzystane bez zgody

Do wpisu resort załączył grafikę ze zdjęciami, informującą, skąd może pochodzić materiał radioaktywny do budowy "brudnej bomby". Są to - jak tłumaczy rosyjskie MSZ - baseny do przechowywania zużytego paliwa jądrowego w elektrowniach jądrowych, składowiska odpadów promieniotwórczych oraz reaktory atomowe w placówkach badawczych. Rosyjski resort dyplomacji tłumaczy też jakich materiałów używa się do produkcji takiej bomby.