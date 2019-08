Witold Waszczykowski tropi źródła "Washington Post": jednoznaczne ślady

Wystąpienia zagraniczne przeciwko Polsce mają źródła w naszym kraju - uważa Witold Waszczykowski, europoseł PiS. Były szef MSZ komentuje tak apel dziennika "Washington Post" o odwołanie przez Donalda Trumpa wizyty w Polsce.

Dziennikarki "Washington Post" zaapelowały do prezydenta Donalda Trumpa, aby nie przyjeżdżał do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z uwagi na stan demokracji w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Często niektóre media przyznają się do współpracy z polskimi nazwiskami. Tutaj nie ma nazwiska polskiego, ale ślady są jednoznaczne. Jedna osoba to osoba zajmująca się problemami emigracji Latynosów, a druga osoba to osoba sceptyczna wobec Donalda Trumpa - mówił Witold Waszczykowski, odnosząc się do dziennikarek "Washington Post".