Witold Waszczykowski stanął w obronie Beaty Szydło. Przy okazji skrytykował PiS. "To nie bunt, to gorzka refleksja"

Były szef MSZ w rządzie Beaty Szydło Witold Waszczykowski w rozmowie z Wirtualną Polską krytykuje polityków PiS za to, że – jego zdaniem – niedostatecznie dbają o ochronę wizerunku byłej premier.

"Od Watykanu po Waszyngton nikt nie zrozumiał rekonstrukcji rządu z przełomu 2017/2018. Dymisji najpopularniejszej Premier i 1/3 rządu mającego poparcie sięgające 50 proc. Wielu się zastanawia, komu ten rząd wtedy przeszkadzał. I widać nadal przeszkadza". W taki sposób – krytykując obecne kierownictwo PiS i rządu – były szef MSZ odniósł się do mocnego wpisu Beaty Szydło na Twitterze.

W ten sposób Szydło odniosła się do ataków na nią po wyemitowaniu reportażu "Superwizjera" TVN (więcej piszemy o tym TUTAJ ).

Głos Waszczykowskiego był jednym z najbardziej stanowczych. Wybrzmiał tym bardziej mocno, że były szef MSZ – a dziś europoseł PiS – skrytykował w swoim wpisie... własną partię (mimo iż on sam nazywa to "gorzką konstatacją").

Aktywni na Twitterze politycy i dziennikarze zaczęli interpretować wpis byłego szefa MSZ. "Były ważny minister rządu PiS i obecny poseł do Parlamentu Europejskiego uważa, że rząd premier Szydło przeszkadzał prezesowi Kaczyńskiemu. Bunt na pokładzie?" – zapytał Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. Podobnie słowa Waszczykowskiego odebrała też dziennikarka Dominika Wielowieyska. "Widzę tu wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego" – oceniła.

Poprosiliśmy europosła Waszczykowskiego o komentarz w tej sprawie. Wyraźnie zaskoczony wypowiedzią Fogla były szef MSZ powiedział nam: – Nie muszę się odnosić do wicerzecznika PiS. Nie wiem, kto to jest.

Po chwili były minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło napisał nam: "Rzecznicy PiS powinni bardziej dbać o ochronę wizerunku byłej premier i byłych ministrów, a nie zajmować się dyscyplinowaniem wypowiedzi. Są od ochrony z zewnątrz, a nie dyscypliny wewnątrz". Jak podkreślił w SMS-ie Waszczykowski: "To nie jest bunt, jak piszą. To gorzka refleksja". Na Twitterze dodał: "Żaden bunt, żadna krytyka. Nieuprawnione spekulacje. Po prostu gorzka konstatacja rzeczywistości".

Złość siedzi do dziś

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Witold Waszczykowski źle ocenia działania obecnego rządu i kierownictwa PiS. Po rekonstrukcji Rady Ministrów pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego europoseł PiS napisał: "Wydzielenie z MSZ resortu europejskiego jest niefortunne. Osłabia to MSZ. Może prowadzić do bałaganu kompetencyjnego i rywalizacji w Europie. Czy dla resortu europejskiego stworzy się odrębne placówki dyplomatyczne w państwach UE? Który resort będzie nas reprezentował w Europie?".