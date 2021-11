Wirus RSV w natarciu. Prof. Simon: Grozi to nawet zgonem u dziecka

W Polsce w ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej przypadków zakażeń wirusem RSV u dzieci, w tym nawet u noworodków. - Jest to ostra infekcja dróg oddechowych. Można się zaszczepić. (...) Przechodzi się to ciężko, nawet ze stanem spastycznym oskrzeli. Jeśli się wcześniej nie zainterweniuje, nie pomoże, to grozi to zgonem takiego dziecka. Rzadko, ale zdarza się - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. - Tych przypadków jest zdecydowanie więcej. Londyn ma ogromne problemy z tym wirusem i to przyszło także do nas w tej chwili. Polacy latają w lewo, w prawo, na szczęście w tej chwili mniej. I to przyszło do nas - tłumaczył prof. Simon.