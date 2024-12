Wir polarny przyniesie mrozy? Są prognozy na pierwszy kwartał 2025 r.

Wir polarny to rozległy niż w stratosferze nad obszarami biegunowymi, który wpływa na pogodę w chłodnych miesiącach w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Chociaż wir polarny nie rozpadnie się całkowicie, jego osłabienie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chłodniejszych i bardziej śnieżnych okresów w styczniu i lutym . Jeśli dojdzie do dalszych zaburzeń, może to oznaczać powrót zimowej aury.

Mimo to, większość prognoz sezonowych, w tym amerykański model CFS, przewiduje ciepłą zimę co najmniej do marca 2025 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również spodziewa się wyższych temperatur niż zwykle.