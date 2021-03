Wiosna w pogodzie w końcu nadejdzie. Ekspert z IMGW wyznaczył dokładną datę

Zima w Polsce dała się w ostatnich miesiącach we znaki. Nic więc dziwnego, że tęsknie wyglądamy już pierwszych tchnień wiosny w tym roku. O to, kiedy nastanie prawdziwa wiosna, spragniony spacerów z rodziną Patrycjusz Wyżga pytał Grzegorza Walijewskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspert zaznaczył, że weekendowe spacery najlepiej zaplanować na niedzielę, gdyż w sobotę temperatura sięgać będzie zaledwie 3 stopni Celsjusza w centrum kraju, a w dodatku pojawi się nieprzyjemny wiatr oraz opady. W niedzielę, będzie znacznie lepiej. Temperatury urosną do 7 stopni powyżej zera i zmaleje ryzyko wystąpienia opadów. A kiedy pojawi się ta prawdziwa i wyczekiwana wiosna? - Wiosna w pogodzie to zdecydowanie w poniedziałek czyli 22 marca. Ten dzień będzie zdecydowanie najcieplejszy spośród kolejnych kilku dni - powiedział Grzegorz Walijewski w programie WP "Newsroom".

Rozwiń