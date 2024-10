"Wilczy bilet" dla cudzoziemców. Straż Graniczna zaostrza działania

Według informacji przekazanych przez "Rzeczpospolitą", cudzoziemcy, którzy kończą odbywać kary pozbawienia wolności, są natychmiastowo wsadzani do samolotów lub odstawiani do granicy, lub do zamkniętego ośrodka z "wilczym biletem", czyli zakazem wjazdu do strefy Schengen. Dotyczy to m.in. kurierów, którzy rok temu masowo przemycali nielegalnych migrantów przez tzw. szlak bałkański. Straż Graniczna podkreśla, że są to działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.