Kulisy akcji Straży Granicznej. Mieszkanie w Warszawie "dziuplą" migrantów z białoruskiego szlaku

Rzecznik Nadwiślańskiego Oddziału SG tłumaczy, jak doszło do kontroli: - Każdego dnia kontrolujemy legalność pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia, przeprowadzamy również wywiady środowiskowe w celu sprawdzenia, czy cudzoziemcy deklarujący konkretny cel przyjazdu do Polski, nie naruszają przepisów pobytowych, przebywają pod zadeklarowanymi adresami lub podjęli naukę na wskazanych uczelniach. W przypadku dotyczącym zatrzymania cudzoziemców na Białołęce oparto się na sprawie dotyczącej wydanej decyzji administracyjnej zobowiązującej do powrotu jednego z zatrzymanego Kongijczyków (najemcy mieszkania), który uchylał się od jej realizacji - wyjaśnia rozmówczyni WP.