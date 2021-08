Wieża widokowa kością niezgody. Wraca spór Czechy-Polska

Wniosek wysłany do Brukseli to skutek skarg kilku czeskich organizacji, które swoje twierdzenia o naruszeniach warunków budowy udokumentowały zdjęciami i domagają się jej wstrzymania. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest rzekome używanie ciężkiego sprzętu do transportu materiału budowlanego na szczyt góry, choć zgodnie z zezwoleniem miało się to odbywać jedynie drogą powietrzną, helikopterami.