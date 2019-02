Wiemy, gdzie siedzi Bartłomiej M. "To nie Marriott, to horror"

Bartłomiej M. 3-miesięczny areszt spędzi w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Kary odbywali tam znani bokserzy Artur Szpilka i Tomasz Garguła. – Jeśli ktoś myśli, że będzie tam miał jak w najlepszym hotelu to się grubo myli. To horror – mówi Wirtualnej Polsce Garguła.

Cela w Zakładzie Karnym w Tarnowie (Forum, Fot: Bartosz Frydrych)

Od kilku dni bliski współpracownik Antoniego Macierewicza przebywa w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Decyzją sądu trafił tam na najbliższe trzy miesiące. Bartłomiej M. przebywa w części dla tymczasowo aresztowanych. W Zakładzie Karnym jest też m.in. specjalny oddział ze wzmożoną ochroną dla niebezpiecznych przestępców. Osadzonych jest tam około tysiąca aresztowanych i skazanych.

Gdy tarnowski zakład karny był oddawany do użytku w 1926 r., był najnowocześniejszą tego typu placówką w Europie. Dzisiaj lata świetności ma już dawno za sobą. Na wejściu wita wysoki szary mur zwieńczony dwumetrowymi kratami oplecionymi drutem kolczastym. Z lewej strony wielka brama, kilka metrów w prawo furtka dla odwiedzających i tych, którzy wychodzą na wolność.

Drzwi do cel w Zakładzie Karnym w Tarnowie:

Za murami tarnowskiego więzienia wyroki odsiadywali m.in. znani bokserzy Artur Szpilka i Tomasz Garguła. – Jeśli ktoś myśli, że tam jest jak w drogim hotelu, w Marriotcie, to się zdziwi. To horror dla tych, którzy nie znają życia za kratami – mówi Garguła. – Tam jest ogromny rygor. Nie ma znaczenia czy jesteś kimś ważnym, czy zwykłym gościem. Dla każdego są cztery ściany, łóżko i kawałek podłogi. O luksusach nie ma co marzyć – dodaje.

Artur Szpilka opowiada o pobycie w więzieniu:

W Tarnowie karę więzienia za pobicie odsiadywał też Artur Szpilka. - Akurat fajnym składem siedzieliśmy pod celą, to było wesoło. Jeżeli miałbym się załamywać to byłoby źle. Niektórzy po kilku dniach dostają korby, nie dają sobie rady, a niektórzy są tacy sami jak wcześniej. Gdy byłem w odosobnieniu to czytałem książki. To chyba był najlepszy czas tam. Mnie więzienie całkowicie zmieniło – opowiadał Wirtualnej Polsce Szpilka, który w Zakładzie Karnym w Tarnowie spędził 18 miesięcy.

Spacerniak w Zakładzie Karnym w Tarnowie:

- W Tarnowie dzień spędza się w celi, jest tylko godzina spaceru. Ja biegałem. To był typowy spacerniak, 50 na 50, kółko sto metrów może. Biegałem całą godzinę. Kółek nie liczyłem, w głowie się kręciło. Ćwiczyłem każdego dnia coś innego: barki, klatkę, nogi - pompkami, stójkami, przysiadami. Wychodziło po 1000 pompek na kubkach, na taboretach. Kolega, co ważył ponad 100 kg siadał, to się go podnosiło. Wody nalewałem do torby foliowej i ćwiczyłem jak hantlami - mówił z kolei w wywiadzie dla Sport.pl. Szpilka wspomina, że cela była wąska, dlatego w ciągu dnia składali łóżka, żeby mieć więcej miejsca.

Rydzyk nie pomógł

Śledztwo w sprawie Bartłomieja M. było prowadzone od grudnia 2017 roku. Dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej PGZ przy zawieraniu fikcyjnych umów szkoleniowych i organizacji targów przemysłu obronnego. Dziennikarze "Sieci" jako pierwsi opisali dziwne wydatki na szkolenia i reklamę w PGZ. Ze sprawą miał być powiązany Bartłomiej M. Były rzecznik MON zaprzeczał wówczas tym doniesieniom i przekonywał, że został oczyszczony przez CBA ze wszystkich zarzutów. W poniedziałek został zatrzymany przez CBA. Poręczył za niego ojciec Tadeusz Rydzyk. Sąd zdecydował jednak o areszcie.

