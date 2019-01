Bartłomiej M. w areszcie. Ma 10 min. na prysznic, potem nie jest lepiej

Pobudka dzwonkiem o 6 rano, apel na baczność, trzy skromne posiłki i 10 minutowy prysznic - w takich warunkach Bartłomiej M. będzie odsiadywał 3-miesięczny areszt. Jak udało nam się ustalić, współpracownik Antoniego Macierewicza trafił do Zakładu Karnego w Tarnowie.

To oznacza, że Bartłomiej M. przebywa w takich samych warunkach jak inni osadzeni. Czeka go znaczna zmiana trybu życia. Regulamin aresztu, w którym przebywa, jasno określa rozkład dnia osadzonego. Punktualnie o godz. 6 rano współpracownik będzie budzony dzwonkiem. W niedzielę pół godziny później. 45 minut później odbywa się apel w celach. Do tej godziny osadzeni muszą pościelić łóżko i – zgodnie z regulaminem – mieć kompletny ubiór, czyli długie spodnie, koszulę lub bluzę. W czasie apelu trzeba stać na baczność.