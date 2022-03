Wiemy, co Andrzej Duda zaproponuje ws. Ukrainy. Wiceminister zdradza szczegóły

Co prezydent Andrzej Duda zaproponuje podczas szczytu NATO? - pytany był w programie "Newsroom" WP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. - Ogólnie można powiedzieć, sposób na to, żeby była udzielana spokojnie pomoc humanitarna, żeby możliwe było zaprowadzenie pokoju w Ukrainie (...). Sposobem jest zapewnienie takiej sytuacji, w której, w przypadku, gdy konwój będzie atakowany, będzie on mógł ten atak odeprzeć - przekazał. Czy mamy sojuszników w tej sprawie? - Pewne sugestie pozytywne padają, poczekajmy co do szczegółów. Tego rodzaju pomysły najpierw się zgłasza, poparcie się uzyskuje po jakichś modyfikacjach, negocjacjach. Tak pewnie będzie w tym przypadku - stwierdził wiceminister. Jak podkreślił, koncepcja jest już znana od kilku dni. - Jeszcze przed wizytą w Kijowie przedstawiliśmy ją niektórym sojusznikom, teraz będzie konkretyzowana, będzie formalnie przedstawiana przez pana prezydenta - wyjaśnił. - Nikt w cywilizowanym świecie nie powinien mieć wątpliwości, że nie można pozwolić na to, by ci, którzy uciekają przed wojną, byli mordowani. Nikt sobie nie może na coś takiego pozwolić. Ta sytuacja nie może być tolerowana. Musimy zrobić wszystko, by cywile mogli wyjechać z miejsc, które są terenem walk - mówił Wawrzyk. - To nie jest sytuacja standardowa. Po 1945 roku nie było w Europie wojny, w której by ktoś się wykazywał takim barbarzyństwem. Rosjanie "przećwiczyli" ten wariant prowadzenia wojny w Syrii. Wtedy cały świat milczał. Dziś to samo robią w Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tego błędu. Nie możemy pozostać bierni w tej sytuacji - podsumował.