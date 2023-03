Wielu na to czekało. Ruchy Ukrainy wywołały u Rosjan panikę

To jeszcze nie "cukierki Bidena"

Były wątpliwości co do tego, czym Ukraińcy uderzyli w istotne punkty na mapie Rosji. Niektórzy myśleli, że to już "cukierki Bidena", czyli ultranowoczesna broń przekazana Ukrainie przez USA. Chodzi o drony szturmowe MQ-1C, znane jako Gray Eagle. Sprzęt ten pozwoliłby m.in. zaatakować rosyjskie okręty na Morzu Czarnym.