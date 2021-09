Wielkie rosyjskie manewry pod granicą. "Chcą siać strach"

- To, co dzieje się za wschodnią granicą - manewry Zapad - są ćwiczeniami cyklicznymi - powiedział w programie "Newsroom" WP generał Waldemar Skrzypczak. - Oczywiście Rosjanie używają tego ćwiczenia do celów propagandowych, do ataku na NATO, na Unię Europejską i na Polską. W ramach tej propagandy chcą siać strach i przerażenie, że są gotowi do inwazji na Europę - wyjaśnił ekspert. Gen. Skrzypczak zwrócił też uwagę na "wieloetapowość" manewrów Zapad 2021. - Przede wszystkim Rosjanie skupiają na ćwiczeniu tych elementów, które są z ich wojskowego punktu widzenia najbardziej uzasadnione - dodał specjalista.