Wielkie protesty w obronie wolnych mediów

- W 1989 r. nie wyobrażałbym sobie, że zatoczymy takie koło. Demokracja znowu jest zagrożona. Bez wolnych mediów nie ma demokracji. Wolni ludzie korzystają ze swoich praw. Bronimy TVN, ale też bronimy demokratycznie uchwalonej konstytucji. Jesteśmy tu nie tylko po to, by bronić TVN, ale i fundamentów wolnej Polski i praw człowieka - powiedział do zebranych protestujących Adam Szostkiewicz z "Polityki".