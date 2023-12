Wielkie pieniądze dla Glapińskiego. Tusk kpi z prezesa NBP

Spór w NBP

Od tygodni w zarządzie NBP trwa konflikt, który się zaostrza. Paweł Mucha zarzuca Adamowi Glapińskiemu niewykonywanie obowiązków. Uchwała o premiach to niejedyny dokument, który opublikował. Były współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy opublikował w piątek list do Adama Glapińskiego, w którym zarzuca mu naruszenie dóbr osobistych. Pozwał go również ws. wypłaty zaległych premii. W grę wchodzi ponad 140 tys. zł.