Wielki test jagodzianek. Cena u Gessler robi wrażenie. "Nie jest warta tej ceny"

- Taka cena jest tylko dlatego, że jest od pani Gessler. - Jest bardzo dobra, najlepsza, ale nie za 31 zł. - Uważam, że jest za droga. W smaku nie powiedziałabym, że taka pyszna. Po prostu normalna. - Po smaku to ja dałabym z 16 zł - mówili nasi rozmówcy, gdy przeprowadziliśmy wśród nich wielki test jagodzianek, częstując m.in. wyrobem ze słynnej warszawskiej cukierni "Słodki Słony". Produkty sygnowane nazwiskiem Gessler przyzwyczaiły już konsumentów, że nie uchodzą za najtańsze. Reporterka WP Adrianna Lamparska-Dąbrowska przeprowadziła test jagodzianek w Warszawie, częstując kilkoma, m.in. najdroższą i najtańszą w stolicy. Sezon na jagody wystartował. Na początku nasi rozmówcy twierdzili, że zwykła jagodzianka powinna kosztować w granicach 8 zł. Gdy jednak dowiedzieli się, że jedna z nich kosztuje 31 zł, zbladli i stwierdzili, że nie jest to do końca adekwatna cena do tego, czego spróbowali. - Jak będę chciała najeść się jagód, to nakupię sobie jagód i nie muszę kupować ciasta. - Tyle bym nie zapłaciła, ale bardzo dobra. - Za 31 zł to upiekłabym sobie takie sama - usłyszeliśmy na ulicy. Obejrzyj cały materiał z testu jagodzianek w Warszawie, by poznać więcej opinii na temat tegorocznych cen popularnego i słodkiego przysmaku.