Wielki pościg i elitarne jednostki. Tak szukają Romanowskiego

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", okazuje się, że do poszukiwań zaangażowano funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP, którzy specjalizują się w ściganiu najgroźniejszych przestępców. Na co dzień zajmują się głównie tropieniem zabójców, czy członków zbrojnych gangów. To wyjątkowe środki, które zazwyczaj stosuje się w przypadku najpoważniejszych spraw.