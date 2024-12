Poszukiwania Marcina Romanowskiego. Detektyw wskazuje ważny wątek - członkostwo w religijnej organizacji

- Należy uwzględnić, że poseł Marcin Romanowski może korzystać z infrastruktury i szerokich kontaktów organizacji Opus Dei . Z takimi koneksjami łatwo się ukryć. Może przebywać w którymś z organizacyjnych ośrodków. To zapewnia mu dużą przewagę i może się okazać, że przez wiele tygodni nie będzie wiadomo, gdzie jest - mówi WP detektyw Dariusz Korganowski z Łodzi.

Były policjant uważa, że przynależność Romanowskiego do organizacji działającej w 65 krajach świata to kluczowy wątek poszukiwań polityka. Poseł PiS potwierdził członkostwo w Opus Dei w wywiadzie dla "Do Rzeczy" udzielonym w 2019 roku. Romanowski jest numerariuszem, czyli członkiem Opus Dei żyjącym w celibacie.