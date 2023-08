Wielki niefart Rosjan. Gdy ich trafili, rozpętało się piekło

Z obliczeń dziennikarzy "MT" wynika, że pięć miesięcy przed inwazją na Ukrainę - we wrześniu 2021 r. - w Wagżanowie przechowywano około 3 840 pojazdów pancernych różnego typu. Po 8 miesiącach wojny - w listopadzie 2022 r. - w bazie pozostało około 2600 pojazdów opancerzonych, a do maja 2023 r. - około 2270. Tak więc w tym czasie z bazy usunięto 1570, czyli 40,8 proc. pojazdów opancerzonych. Co więcej, większość z nich (32%) opuściła bazę po ogłoszeniu mobilizacji pod koniec 2022 roku.