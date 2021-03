"Wielkanoc trzeba odwołać". Święta z koronawirusem to nie święta

Wielkanoc w tym roku nie powinna się odbyć? Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej i lekarz neurolog Wojciech Konieczny nie ma w tej sprawie wątpliwości . – Wielkanoc trzeba odwołać – powiedział w programie "Newsroom" WP. – Musimy patrzeć parę tygodni do przodu. Wiemy, że ilość zachorowań będzie wzrastać, ilość hospitalizacji również – dodał. Podkreślił też, że "mamy różnice pomiędzy poszczególnymi województwami". – Oby one się utrzymały, tzn. aby były województwa, w których jest mniej tych zachorowań – precyzował. Zaznaczył, że sam jest przeciwnikiem "takich dużych migracji ludności" w okresie świątecznym i spotykania się w dobie pandemii koronawirusa.– Sądzę, że po miesiącu, na początku maja będzie zupełnie inna sytuacja i będziemy mogli sobie to wszystko odbić – skwitował.

