Wielkanoc Lecha Wałęsy. Były prezydent ma duży dylemat

Wielkanoc to czas spędzany w gronie najbliższych. Były prezydent Lech Wałęsa w programie "Newsroom WP", pytany o spędzanie świąt, najpierw dokończył myśl o sytuacji międzynarodowej, a później stwierdził, że żona nakazała mu zmianę na okres świąt. - Powiedziała, że mam się zająć rodziną i skończyć z polityką - powiedział Lech Wałęsa. Odnosząc się do dyskusji na temat kościołów otwartych podczas pandemii, były prezydent podzielił się swoimi wątpliwościami. - To jest problem. Jak dać poczucie spełnienie obowiązku katolikom, a jednocześnie nie zwiększyć zagrożenia? Nie wiem, jak to zrobić - mówił gość Mateusza Ratajczaka. - Jak się nie da nic zrobić, to trzeba wymyślić wspólne modlenie, ale w innych warunkach - dodał Lech Wałęsa.

