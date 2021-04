Wielkanoc 2021. Papież Franciszek uczestniczył w Drodze Krzyżowej

Papież Franciszek w Wielki Piątek

We wstępie do rozważań skierowano do Jezusa następujące słowa: "Wiesz, że także my, dzieci, mamy krzyże, które nie są ani lżejsze, ani cięższe od tych, jakie mają dorośli. To są prawdziwe krzyże, których ciężar odczuwamy też w nocy. Tylko Ty wiesz, jak trudno jest nauczyć się tego, by nie bać się ciemności i samotności".