Papież Franciszek o Kościele. "Watykan szuka zepsucia w swoich murach"

Ojciec Święty uważa, że w Kościele musi dojść do wielu zmian. Nie tylko w samym Watykanie, ale również w parafiach czy instytucjach katolickich. Papież Franciszek poruszył również wątek pedofilii wśród duchownych, którą nazwał "straszliwą plagą".

Papież Franciszek podsumował obecną kondycję Kościoła. Wymienia m.in., że doszło i dalej może dochodzić do wielu przypadków "brudnych interesów, korupcji, czynów niespójnych czy spisków w walce o władzę". Ojciec Święty uważa, że trzeba "wymienić powietrze, by wyszło to zepsute, powodujące mdłości i cuchnące i weszło świeże, odradzające i zapanowała atmosfera uczciwości".

Ojciec Święty o oczyszczeniu Kościoła. Nie chce "polowania na czarownice"

Franciszek podkreśla, że dla Kościoła nadszedł czas przejrzystości, nie tylko na najwyższych szczeblach w Watykanie, ale również w parafiach czy instytucjach kościelnych. Papież zaznacza jednocześnie, że nie może dojść do "polowania na czarownice", a musi obowiązywać zasada domniemania niewinności. Dodaje, że ostatnio to sam Watykan "szuka smrodu zepsucia w swoich murach".

Ojciec Święty jest zadowolony ze zmian. Przypomina, że to odpowiedź na żądania, które kierowali w jego stronę kardynałowie. Papież poruszył również wątek pedofilii w Kościele. Mówi o zmianach, które pomagają w walce z tą "straszliwą plagą". Przypomina, że obecnie świeccy sędziowie mają dostęp do akt procesów kanonicznych, co wcześniej było niemożliwe.

Papież Franciszek o pedofilii w Kościele: okrucieństwo jest jeszcze większe

- Nadużycia seksualne są praktyką dramatycznie szerzącą się w różnych kontekstach, ale to nie zmniejsza potworności w Kościele. W środowiskach kościelnych to okrucieństwo jest jeszcze większe. We wściekłości ludzi, zrozumiałej i usprawiedliwionej, widzę odbicie gniewu Boga, zdradzonego i zgwałconego przez winnych konsekrowanych - tłumaczył Franciszek.

Włodzimierz Czarzasty o Bartłomieju Wróblewskim. Mocny komentarz

Źródło: PAP