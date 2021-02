Papież Franciszek pozdrowił Polaków. Wysłał list do biskupa płockiego

Ojciec Święty nawiązał do 90. rocznicy pierwszego objawienia św. Faustyny Kowalskiej. Papież skierował do Polaków specjalne pozdrowienie. Wystosował też list do bpa Piotra Libery. Franciszek wspomniał o Janie Pawle II.

Papież Franciszek z okna swojej pracowni wychodzącej na plac Świętego Piotra Źródło: East News