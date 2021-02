Mława. Kontrowersyjne wystąpienie księdza. Jest reakcja kurii

Wiernych uczestniczących w mszy w jednym z mławskich kościołów oburzyły słowa księdza. Miał on powiązać to, co rodzice wypisują na swoich profilach na Facebooku, z możliwością dopuszczenia ich dzieci do pierwszej komunii. Jest reakcja kurii na te słowa.

Przypomnijmy, że w niedzielę wierni z jednego z kościołów w Mławie poinformowali lokalny portal nasza-mlawa.pl o kontrowersyjnym wystąpieniu księdza. Miał on oświadczyć, że przeglądał profile na Facebooku należące do rodziców dzieci, które w tym roku mają przystąpić do pierwszej komunii.

To, co tam przeczytał, nie wzbudziło aprobaty księdza, który miał oświadczyć, że tylko kilkoro dzieci powinien dopuścić do komunii świętej.

Lokalny portal zwrócił się do kurii diecezjalnej płockiej z prośbą o zajęcie stanowiska. - Przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej powinno przebiegać w dobrej atmosferze oraz wzajemnej współpracy, dlatego jest nam przykro z powodu zamieszania. Aby wyjaśnić sprawę, jutro dojdzie do spotkania z księżmi z tej parafii – poinformowała serwis dr Elżbieta Grzybowska - rzeczniczka prasowa diecezji płockiej.

Kontrowersyjne słowa księdza. Reakcja kurii

Do spotkania biskupa pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego z proboszczem i wikariuszem parafii odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do komunii świętej doszło we wtorek.

Biskup podkreślił "konieczność umiejętnego głoszenia Ewangelii życia i docierania z nią do różnych osób, niezależnie od ich sytuacji życiowej i poglądów". "Katecheza parafialna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców powinna być okazją do promocji wartości życia ludzkiego jak również do dialogu z tymi, którzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji społecznej w Polsce, myślą inaczej" - napisano w komunikacie przekazanym serwisowi nasza-mlawa.pl.

"Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i pozostałych sakramentów, powinno przebiegać w dobrej i życzliwej atmosferze, dlatego jest nam przykro z powodu powstałego zamieszania. Mamy nadzieję, że planowana uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, tak ważna w życiu dziecka i rodziny, jak również przygotowanie do niej, będzie przebiegać w takim właśnie duchu" - przekazano w komunikacie.

Źródło: nasza-mlawa.pl