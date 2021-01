Oburzające oczekiwania księdza. Każe podpisać pewien dokument

"Ja, niżej podpisany kandydat do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. 'strajku kobiet'" - to treść oświadczenia, które musi podpisać młodzież, by przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej.