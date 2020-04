WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wielkanoc 2020. Czym jest Wigilia Paschalna? Wielka Sobota to bardzo ważny punkt w kalendarzu chrześcijańskim. Przez cały dzień od rana do wieczora wierni przychodzą do świątyń, aby... Rozwiń pokój dobro jak informują nas ewan … Rozwiń Transkrypcja: pokój dobro jak informują nas ewangeliści minut Chrystus po swojej śmierci został zdjęty z krzyża następnie złożone w grobie i co roku kościół dlatego po i córki Wielkiego Piątku duchowni w uroczystych sposób przenoszą Najświętszy Sakrament do symbolicznego grobu i wystawiają go do adoracji dlatego przez całą wielką i od rana do wieczora ludzie przychodzą do świętej aby adorować Pana Jezusa w najświętszym sakramencie Aby uwielbiać go zdradziła odkupienia którego dokonał na krzyżu dopiero wieczorem po zachodzie słońca w bierniku uczestniczą we mszy świętej która jest nazywana w Wigilię Paschalną jest to bardzo uroczysta msza rozbudowana i złożona z najpierw biernik robotą się z kapłanami przed świątynią wokół ogniska jest błogosławieństwo ognia a następnie odpalenie Od tego ognia paschału uroczyste wprowadzenie tego paschału do ciemnego kościoła w ten sposób symboliczny pokazujemy że Jezus Chrystus światłość że światłości światłość świata przychodzi pogrążonym grzechu aby wyrwać człowieka wieńców szatana zła drugą częścią tej liturgii jest słowo boże mamy wtedy aż do starego i nowego testamentu czytania opowiadają o wielkich dziełach które Bóg dokonał dla człowieka o dziele stworzenia i w dziele odkupienia trzecią część paschalnej jest liturgia wody albo liturgia chrzcielna jeżeli są kandydaci do chrztu czy to dzieci czy dorośli to wtedy przyjmują chrzest święty A jeżeli nie ma to i tak wszyscy wierni zgromadzony się wtedy w świątyni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne bo przecież Większość z nas chrzest święty przyjęła w okresie niemowlęcym za nas rodzice i chrzestni wyznaje wiarę w Pana Boga i za nazwy rzek i się zła grzechu i szatana a teraz my Ludzie dorośli świadomi stanie to możemy uczynić i właśnie tą Wigilię Paschalną są częścią tej liturgii jest komunia święta Łączymy się z Jezusem eucharystycznym w komunii świętej pozwalamy aby on przyszedł naszych przemieniał Wigilia Paschalna może kończy się trochę rezurekcyjna Ale jesteś tradycja że procesja rezurekcyjna jest dopiero w niedzielę wielkanocną ona musi być przed 1:00 świętą Dlaczego dwie tradycje ponieważ jak czytamy w ewangelii kobiety przyszły do grobu skoro ci przed wschodem słońca pan już nie zostały Jezusa Chrystusa był pusty a zatem Jezus Chrystus zmartwychwstał w nocy to on procesja rezurekcyjna ci to uroczyste Chwalenie Boga za jego zmartwychwstanie wysławianie zaproszenie innych do tej radości odbywa się właśnie w nocy albo po Wigilii Paschalnej albo przed mszą świętą w niedzielę