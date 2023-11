Wielka radość po 17 dniach gehenny wewnątrz góry

Chwila wydostania się robotników okazała się bardzo szczęśliwa. Wszystkie ofiary wypadku są w dobrym stanie, nikt nie doznał urazu, ani nie doszło do wyczerpania. W pierwszych dniach wąską rurą do tunelu dostarczane były drobne przekąski i woda, a od jakiegoś czasu, dzięki zainstalowaniu szerszej konstrukcji, do uwięzionych szły ciepłe posiłki.