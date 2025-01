Do zatrzymań doszło 21 stycznia. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że jeden z zatrzymanych, 40-letni pracownik sekretariatu jednego z wydziałów Sądu Okręgowego, miał podrabiać zapadłe wyroki, poprzez zamieszczanie w nich dodatkowych rozstrzygnięć co do zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych uczestnikom postępowań" - informuje CBA.