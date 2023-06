Wielka konwencja programowa PiS. Nagła zmiana decyzji

- To element pierwszy zmiany, którą wprowadza Brudziński - skomentował w "Kropce nad i" w TVN prof. Andrzej Rychard. - Kaczyński proponował spotkanie w zamkniętym pomieszczeniu. Kontra temu, co miał planować Tusk, czyli kolejne spotkanie otwarte. To kompletnie inny wizerunek - ten się zamyka, ten drugi otwiera. Nie będzie spotkania, ale będzie teraz wiec. To próba konfrontacji z tym, co robi Tusk. Czy to się uda, to zobaczymy dopiero - dodał.