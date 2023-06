Spięcie na spotkaniu z Tuskiem. "Pani się uspokoi"

- Testowałem sprzęt wprowadzany do polskiej armii - kontynuował. - Pan odchodził z rządu, to wszystkie pieniądze były zostawione, a co się z nimi stało? (...) Nie dam spokoju, jeśli to nie zostanie wyjaśnione. Jako żołnierz mam prawo tego się domagać, bo to pieniądze nasze - wszystkich Polaków. Do pani, która mówiła wielce, prosiłbym, żeby posłuchała wywiad ks. prof. Kobylińskiego, ks. prof. Wierzbickiego, ks. Isakowicza. Niech pani posłucha ich wypowiedzi i dopiero wtedy pani coś zrozumie, bo ja wiem, że ludzie starsi nie wiedzą i trzeba im dużo tłumaczyć - mówił w kierunku kobiety, która była wyraźnie oburzona tymi słowami.