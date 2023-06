Sołtysik o in vitro. "Cofnęliśmy się jako państwo"

- Począwszy od tego, że nie jestem pierwszą żoną jego taty. To, że tata jest tyle starszy - dla nas nie jest problemem, ale gdy ktoś ze starszej klasy powie mu: "twój tata ma tyle lat, co twój dziadek", to on odpowie: "wiem, to nie ma znaczenia, bo mnie bardzo kocha". Nikt go nie zaskoczy i nie zrani - wyjaśnia rozmówczyni podcastu.