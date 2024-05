Wielka geomagnetyczna burza słoneczna. Przyniosła nie tylko zapierające dech widoki

Jedna z najsilniejszych opisanych burz geomagnetycznych w dziejach Ziemi miał miejsce we wrześniu 1859 roku. Zaburzenia ziemskiego magnetyzmu spowodowały wówczas awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej. Doszło nawet do zapalania się od iskier papieru w telegrafach. Zorza polarna widoczna była na całym świecie. Gazety opisywały, że w Górach Skalistych w nocy było tak jasno, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek.