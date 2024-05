Wilki podjadają karmę kotom. Spacerują po nieczynnym ośrodku wypoczynkowym

Radzi też, by zachować bezpieczną odległość w przypadku spotkania ze zwierzęciem, które zbliży się do ludzkich osad. - Nie uciekać, ale stawiać opór, np. przestraszyć to zwierzę, wymachując torebką czy czymś innym. Należy zgłaszać przypadki wolnobiegających psów czy wilków do straży miejskiej lub gminnej, a nawet Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - wskazuje Czeraszkiewicz.