Wilki w województwie opolskim. Władze wydały ostrzeżenie

Włodarz gminy podjął odpowiednie działania. Poinformował o sprawie wojewodę opolskiego i inspekcję weterynaryjną. Wystąpił także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wszczęcie odpowiedniej procedury zaradczej. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabicie go grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności.