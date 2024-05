Kuno Hofmann, czyli "wampir z Norymbergii"

Młody Hofmann, który cudem przeżył ataki szału będące codziennością w jego rodzinnym domu, był dzieckiem wycofanym i bardzo nerwowym. Nie radził sobie w szkole, choć opanował sztukę czytania. Nie potrafił jednak nawiązywać relacji z rówieśnikami. Nie zdobył wykształcenia ani umiejętności społecznych, co pozostawiało go bez szans na dobrą pracę czy założenie rodziny. Szybko wszedł na drogę przestępstwa, dopuszczając się drobnych kradzieży i włamań. Przez lata na przemian trafiał za kratki lub wychodził na wolność, spędzając w więzieniu w sumie większość swojego dorosłego życia. Wielokrotnie trafiał też do szpitali psychiatrycznych, finalnie jednak uznano, że nie musi być odizolowany od społeczeństwa.