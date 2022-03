Wielka Brytania zalana słońcem. Wyższe temperatury niż w Marrakeszu

We wtorek termometry w Londynie będą wskazywały 19 st. C w najcieplejszym momencie dnia. Będzie to wyższa temperatura niż w Marrakeszu (18 st. C), Rzymie (16 st. C) czy na Ibizie (15 st. C). Jak dotąd najcieplejszy dzień 2022 roku w Wielkiej Brytanii to ostatnia niedziela. W Kinlochewe rtęć termometrów osiągnęła temperaturę 20,2 st. C.